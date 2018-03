Одним из самых обсуждаемых и красивых клипов 2007 года стало видео на трек What Goes Around… Comes Around Джастина Тимберлейка. Режиссером короткометражки стал Сэмюэль Бейер, снявший для Nirvana в 1991 году клип на трек Smells Like Teen Spirit и Mama I'm Coming Home Оззи Озборна. Сценарий к видео Тимберлейка написал Ник Кассаветис, стоящий за созданием лент «Альфа Дог», «Кокаин» и «Без лица». Главные роли в клипе исполнили сам Тимберлейк, а также актеры Скарлетт Йоханссон и Шон Хэтоси. Примечательно, что с последним музыкант знаком как минимум со времен съемок в «Альфа Доге».



По словам самого исполнителя What Goes Around… Comes Around — это песня о предательстве и прощении, написанная после того, как с его близким другом приключилась неприятная история, экранизованная в видео. Однако нашлись и те, кто спекулировал на том, что супер успешный хит Тимберлейка — это продолжение к синглу Cry Me A River, посвященному Бритни Спирс.



Интересный факт: среди музыкантов, исполнивших кавер на What Goes Around… Comes Around, — Мэрилин Мэнсон.