Департамент полиции Лос-Анджелеса в Калифорнии начал новое расследование в отношении режиссера Романа Полански по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает газета Los Angeles Times.

Американка Марианна Барнард рассказала, что подверглась домогательствам режиссера в 1975 году, когда ей было 10 лет. Она заявила об этом в полицию в октябре 2017 года. Барнард также разместила в сети петицию с требованием исключить Полански из рядов американской Академии киноискусства. Сам Полански, которому сейчас 84 года, отвергает обвинения и утверждает, что ничего не знает о Барнард.

Директор по связям с общественностью департамента полиции Джош Рубинштейн сказал, что департамент займется расследованием, несмотря на истекший срок давности, а следствие сможет использовать полученные обвинения для другого судебного дела. По правилам штата Калифорния, за подобные случаи нельзя привлечь к уголовной ответственности, если они произошли до 1992 года.

Барнард также рассказала, что следит за ситуацией с сексуальными домогательствами в США, которая получила широкую огласку после того, как голливудские актрисы стали обвинять продюсера Харви Вайнштейна в харасcменте и насилии.

Полански официально обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году. Режиссер тогда пошел на сделку со следствием и признал свою вину, но в итоге сбежал в Европу из опасений, что суд все-таки поменяет приговор на более суровый. Долгие годы Полански числился в розыске США. С тех пор США неоднократно требовали экстрадировать режиссера, но власти Швейцарии и Польши отказали им.