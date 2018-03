King Krule — The Ooz

На волне популярности хип-хопа немногим музыкантам удалось сохранить верность своему оригинальному звучанию и при этом выпустить достойный материал. Один из них — 23-летний рыжий британец Арчи Маршалл, известный как King Krule. Не слушая никого вокруг, он продолжает находить идеальный баланс между джаз-роком, гаражным панком 60-х и хип-хопом 90-х.

Кендрик Ламар — DAMN.

В новом альбоме Ламар продолжает искать ответы на вечные вопросы, пытается понять, как быть одновременно грешником, Спасителем, добрым самаритянином и рэп-королем. В главном сингле 2017 года HUMBLE. Ламар призывает к кротости и покорности, в LUST. обнажает монохромность и рутину жизни, а в LOVE. пытается найти красоту в развращенном мире.

Шарлотта Генсбур — Rest

Первый за восемь лет сольный альбом певицы, актрисы и режиссера, собирать который по частям ей помогала обойма первоклассных музыкантов и продюсеров, в числе которых SebastiAn, сэр Пол МакКартни, Ги-Мануэль Де Омем-Кристо, The Arcade Fire и многие другие. Rest — обжигающая холодом, минималистичная электронная пластинка, в которой Генсбур эмоционально обнажается перед слушателем. В основу текстов песен легли записи из личных дневников Шарлотты, в том числе очень интимные воспоминания об ушедших из жизни отце и сестре и проблемах последней с алкоголем.​ ​​

Thundercat — Drunk

23-трековая психоделическая одиссея гения-мультиинструменталиста Стива Брунера, скрывающегося под псевдонимом Thundercat. Drunk — третий сольный альбом музыканта, но первый, о котором говорили так громко и так много. Брунер не признает жанровых границ, купается в море звуков и мешает их так, как ему захочется. Drunk наполнен отсылками к психоделическим The Funkadelic, Херби Хэнкоку и другим гениям джаза, фанка и авангарда 1970-х. От прослушивания идет кругом голова, и дело не в количестве материала (это совсем не проблема!), а в его многослойности, разнообразии и непредсказуемости. Среди приглашенных артистов, работавших бок о бок со Стивом, — Flying Lotus, Кендрик Ламар, Камаси Вашингтон, Уиз Халифа и Фаррелл Уильямс. Команда мечты, не меньше. ​

Sampha — Process

До того, как представить свой дебютный альбом, Sampha писал музыку для Дрейка, Джесси Уэйр, Канье Уэста, Фрэнка Оушена и Соланж. В этом году ему удалось выйти из тени коллег и подарить миру сложную, грустную пластинку, в которой он поет о матери, трагически ушедшей из жизни из-за рака, попытках бежать от действительности и нежелании сталкиваться с проблемами лицом к лицу — и это лишь часть мыслей, которые легли в основу Process. Этот альбом — откровение интроверта с обволакивающим кашемировым голосом. ​

Tyler, The Creator — Flower Boy

Пятую студийную работу 26-летнего рэпера можно с уверенностью назвать самой взрослой и осмысленной из всего, что было записано им ранее. От агрессивного Tyler, The Creator, поедающего мадагаскарского таракана в клипе Yonkers, в новой работе почти ничего не осталось. На смену пришел мягкий синт-рэп, обволакивающие мелодичные биты, размышления на тему собственного одиночества, извинения перед женщинами, которых он обидел, и совместные треки с Фрэнком Оушеном и Syd The Kyd — бывшими участниками Odd Future и открытыми гомосексуалистами (что спровоцировало дискуссии об ориентации рэпера).

Бьорк — Utopia

Девятый студийный альбом Бьорк частично отсылает к ее ранним работам Biophilia и Vespertine. Певица записала Utopia после расставания с американским художником Мэттью Барни, отношения с которым вдохновили певицу на создание двух вышеупомянутых альбомов. По словам Бьорк, Utopia — это «тиндер-альбом». Однако под этим термином стоит понимать не сколько отношения, сколько приключения и открытие нового во всех аспектах жизни. Альбом полон неожиданных музыкальных решений — здесь можно услышать и эмбиент, и электронный фолк. Но главное в нем, конечно, это неповторимый гипнотический голос Бьорк.​​​

Дрейк — More Life

Канадец относится к той категории музыкантов, которые выпускают успешные альбомы с отборной порцией хитов, однако лучшие работы остаются за бортом и появляются в рамках неофициальных микстейпов или коллабораций. Любитель создать шумиху вокруг себя, Дрейк снова сделал это с More Life. Рэпер нырнул в афробит и дэнсхолл, записал песни с армией крутых исполнителей (среди них Sampha, Skepta, Giggs, Quavo, Трэвис Скотт), но при этом остался верен рэпу. Треки Passionfruit и 4422 — главные украшения пластинки, ставшие одними из главных треков уходящего года.

Perfume Genius — No Shape

В этом году сразу несколько исполнителей попытались построить мост между высоким искусством и мейнстримовым звучанием. Лучше всего с этой задачей справился Perfume Genius. Майк Хадреас, автор песен и движущая сила Perfume Genius, поет о себе и своих отношениях с любимым человеком, Боге, смерти, потерях и болезни. Если альбом можно описать одним словом, то самым подходящим, пожалуй, стало бы «декаданс». Но в самом светлом его проявлении.

Винс Стейплз — Big Fish Theory

Второй студийный альбом 23-летнего калифорнийского рэпера — это попытка нырнуть в пучину электроники, увенчавшаяся успехом. К созданию Big Fish Theory приложили руку самые актуальные современные музыканты, начиная от Кендрика Ламара и Sophie и заканчивая Деймоном Албарном. На альбоме легко уживаются сразу несколько жанров, начиная от грайма и UK Garage, заканчивая хаусом и биг битом. В отличие от многих современных исполнителей, Винсу с удивительной легкостью удается писать высококлассную поп-музыку об отвратительной правде жизни — его новая пластинка плотно упакована треками, призванными качать публику на танцполах, но поется в них о тяжелом положении темнокожих в современном обществе.

Lorde — Melodrama

Lorde очень аккуратно и точно удалось передать тот момент в жизни, когда бушующие гормоны и иррациональные надежды переплетаются с желанием чего-то более важного и продолжительного. Проблемы, поднятые на пластинке, стары как мир, о них уже спели тысячи других поп-музыкантов, но новозеландской исполнительнице удалось вывернуть все так, что тема грусти превращается в праздник мудрости и дает новые надежды. ​

SZA — CTRL

Дебютная пластинка одной из самых интересных новых R&B исполнительниц — это исповедь об одиночестве, ода женщине, принимающей себя со всеми своими недостатками и противоречиями, рассказ об изменах, случайном сексе и женской силе. CTRL — это не очередная типичная bedroom R&B-пластинка, а эксперимент, где SZA стирает стилистические границы в уже, казалось бы, полностью исследованном жанре, и находит новые возможности в звучании. ​

Kelela — Take Me Apart

В своем новом альбоме Kelela продолжает исследовать эмоциональные темы, которые она впервые затронула в выпущенных ранее микстейпе Cut 4 Me и мини-альбоме Hallucinogen. По словам самой исполнительницы, в Take Me Apart она пытается разобраться, как расставание двух любящих друг друга людей переходит в одержимость, встречные обвинения, странное сексуальное примирение и заканчивается полным отречением от всего.

Мозес Самни — Aromanticism

В своем дебютном альбоме 26-летний калифорнийский исполнитель, уже успевший поработать с Джеймсом Блейком, Соланж, Суфьяном Стивенсом и многими другими, рисует собственную вселенную одиночества и исследует состояние полного отсутствия любви, обрамляя все это звуками в лучших традициях Найджела Годрича. Несмотря на холод, исходящий от релиза, на нем нашлось место и теплу.

Гарри Стайлз — Harry Styles

В своем дебютном альбоме Гарри Стайлз, которого многие помнят еще по One Direction, хочет показать, что он не просто бывший участник бойз-бэнда, а в сущности, рок-звезда. Стайлз буквально кричит: «Воспринимайте меня всерьез». Команда первоклассных композиторов? Есть. Сладкие баллады? Есть. Треки, передающие привет 1970-м? Есть. И ничего плохого в том, что юноша в 2017 году обращается к наследию пятидесятилетней давности, нет. Стайлз обращается с ним так же аккуратно, как на нем сидят костюмы от Gucci. ​​