Бренд Omega 7 декабря презентовал часовую коллекцию Omega Seamaster Aqua Terra в своем обновленном бутике в ГУМе.

Вечер прошел в формате импровизированного круиза на роскошной яхте Omega, — огромные проекции морских пейзажей создавали ощущение настоящего морского плавания.

Друг бренда, актриса Виктория Исакова и Владимир Вдовиченков под сопровождение струнного квартета сыграли мини-спектакль по повести «Алые Паруса» Александра Грина.

Особым гостем стал президент бренда Omega Рейнальд Эшлиманн, прибывший в Москву со специальным визитом и лично представивший новую коллекцию гостям^ среди которых были Вика Газинская, Анна Ивченко, Ксения Князева, Инга Берман и другие.