Компания Google назвала самые популярные темы 2017 года на основе поисковых запросов в России.

Россияне особенно часто задавались вопросом, что такое хайп, спиннер, фиаско, лобогрейка и антикитерский механизм. Список самых популярных мемов возглавил Ждун. Затем идут фразы «Это фиаско братан», «На донышке», «Вжух» и блюдо народов Балканского полуострова под названием чевапчичи, прославившееся после рекламы «Мираторга». В отдельную категорию поисковик выделил рэперов. Самый популярный — Oxxxymiron, после него идут Face, Гнойный, Хаски и Фараон.

Российских пользователей поисковика особенно интересовали спортивные события. На первом месте —жеребьевка Чемпионата мира 2018, далее идут ЧМ по хоккею и Кубок конфедераций. Также россияне интересовались спиннерами и iPhone 8. В России многим очень хотелось узнать, как начать майнить, как завести свой бизнес, как похудеть, как начать ремонт или трансляцию в инстаграме.

По запросу «утраты» чаще всего искали имена Веры Глаголевой, Дмитрия Марьянова и Честера Беннингтона, Михаила Задорнова и Илоны Новоселовой.

Ранее подобный список опубликовал «Яндекс».