Город Чунцин расположен в центральной части Китая и граничит с провинциями Сычуань, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу и Шаньси.
В западном мире этот город известен гораздо меньше, чем Пекин или Шанхай, хотя во время Второй мировой войны Чунцин являлся второй столицей Китая — центром политической и экономической жизни страны.
Через город и его окраины протекают 80 рек. Из-за высокой влажности воздуха здесь часто стоит густой туман. Китайцы называют Чунцин «Столицей туманов».
В 1997 году Чунцин отделился от провинции Сычуань и стал городом центрального подчинения. Он является крупнейшим из четырех городов, имеющих такой статус (три других — Пекин, Шанхай и Тяньцзинь).
Общее население административной единицы Чунцин — 32 миллиона человек. Правда, большая часть населения проживает в пригородах.
Площадь административной единицы — 82 000 квадратных километров. То есть по величине Чунцин не уступает Австрии.
Строительство плотины Санься в 2006 году позволило городскому порту принимать морские суда. Это еще сильнее ускорило и без того бурный экономический рост города.
В Чунцине более 1000 научно-исследовательских институтов, 25 высших учебных заведений и около 400 тысяч научно-технических работников.
Здесь расположено большое количество предприятий химической, машиностроительной и металлургической промышленности. В частности, Чунцин — один из крупнейших центров страны по производству автомобилей.
Статус города центрального подчинения привлекает в Чунцин огромные инвестиции.
В отличие от некоторых провинций на востоке и юге Китая, Чунцин не испытывает проблем с энергией: здесь функционирует самая большая в мире электростанция.
В 2011 году в центре Чунцина будет закончено строительство небоскреба высотой 428 метров. Но большая часть строек ведется на окраинах и в пригородах Чунцина.
Пригороды Чунцина проектируются по всем правилам современной урбанизации. Каждый новый район обладает независимой инфраструктурой. Районы связаны между собой скоростными магистралями.
60 процентов городских предприятий находятся в частной собственности. На окраинах города возникают первые коттеджные поселки для среднего класса. В некоторых есть даже поля для гольфа.
Экономический бум, разумеется, крайне негативно сказывается на экологической ситуации: уровень загрязнения воздуха в Чунцине — очень высок. Летом узкие улицы центра мешают циркуляции воздуха. Всю зиму над городом висит густая мгла: туман и смог.