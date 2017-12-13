25-летнюю поп-певицу Шиму арестовали в ноябре, после того как ее клип I Have Issues вызвал волну критики в консервативных кругах страны, сообщает The Guardian.

Помимо тюремного срока, певице выписали штраф в в 10 тысяч египетских фунтов — это примерно 33 тысячи рублей. Режиссера клипа Мохамеда Гамаля приговорили к такому же наказанию. Приговор в силу пока не вступил, это значит, что еще есть возможность его обжаловать.

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В клипе Шима ходит по школьному классу, заполненному молодыми мужчинами. Они одобрительно кивают, наблюдая, как певица ест банан и поливает его молоком.

Перед арестом Шима извинилась перед съемочной группой клипа. «Я не могла представить себе, что подвергнусь такой мощной атаке со всех сторон, как молодая певица, которая с детства мечтала петь», — сказала она.