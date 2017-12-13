На YouTube-канале известного американского диджея Dj Vlad (Владимир Любовный) вышла первая часть интервью с рэпером Оксимироном.

Музыкант рассказал о своем творческом становлении — о детстве и жизни за границей, учебе в Оксфорде и эпизодах депрессии. «В 1998 я послушал первый рэп-альбом, и это полностью изменило мою жизнь. Примерно тогда же я начал писать рэп сам. К окончанию университета, у меня было 10 лет попыток писать рэп. Несколько лет я был безработным, только писал и выпускал треки. В какой-то момент все получилось», — рассказал Оксимирон.

VladTV — один из самых популярных хип-хоп блогов в США. За 10 лет существования проекта Владимиру Любовному дали интервью многие хип-хоп исполнители.