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Сальма Хайек присоединилась к актрисам, заговорившим о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Свой опыт Хайек описала в эссе «Харви Вайнштейн тоже был моим монстром» для The New York Times.

«Я промыла себе мозги, думая, что все закончилось, что я выжила; я уходила от ответственности откровенно высказаться, находя оправдание, что уже достаточно людей раскрыли истинную суть моего монстра. Я не считала свой голос важным и не думала, что он может изменить ситуацию», — пишет Хайек.

I finally wrote my story in the New York Times, Harvey Weinstein was my monster too. Finalmente escribí mi historia en el New York Times Harvey Weinstein también fue mi monstruo. @new_york_times__ #girlpower Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Дек 13 2017 в 10:06 PST

Актриса рассказала, что фильм «Фрида» 2002 года, принесший ей большой успех и воплотивший в жизнь ее мечту сыграть легендарную художницу, также познакомил Хайек с темной стороной Вайнштейна. До начала съемок она была наслышана о нем, как о «покровителе талантов», «блестящем интеллектуале, верном друге и семьянине». Сама же Хайек в то время была малоизвестна, а кинопроизводители отнюдь не торопились предлагать центральные роли актрисе родом из Мексики.

Вайнштейн и его кинокомпания Miramax Films согласились взять на главную роль Сальму Хайек, а также разрешили ей быть одним из продюсером «Фриды». По словам актрисы, она не могла предположить, что после одобрения Вайнштейна наступит долгая пора, когда ей придется постоянно говорить «нет».

Нет, я не приму с ним душ. Нет, не позволю ему смотреть, как я принимаю душ. Нет, не позволю ему сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить его обнаженному другу сделать мне массаж. Нет, не позволю ему заняться оральным сексом со мной. Нет, я не стану раздеваться вместе с другой женщиной. Нет, нет, нет, нет, нет… Сальма Хайек заявила, что Вайнштейн не только откровенно приставал к ней, но и устраивал скандалы на съемочной площадке, жалуясь на то, что ее героиня из-за сросшихся бровей и хромоты не сексуальна. Он требовал как можно больше сексуальных сцен, изводил актрису ночными звонками и угрожал, когда встречал решительный отпор. «Я убью тебя, не думай, что мне это не по силам», — однажды заявил он Хайек в приступе ярости.

В конце концов Вайнштейн назвал условием завершения фильма съемку лесбийской постельной сцены. «Мне пришлось согласиться. Я вложила годы жизни в этот фильм. Съемки уже шли пять недель, а я уговорила стольких талантливых людей принять участие», — добавила актриса. Во время съемок этой сцены у Хайек произошел нервный срыв, ее тошнило и трясло.

«Я гордилась своей способностью к прощению, но тот факт, что мне стыдно описывать детали того, что я простила, заставил меня задаться вопросом, действительно ли эта глава моей жизни благополучно разрешилась», — сказала Сальма Хайек.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.