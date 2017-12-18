Пять лет назад предприниматель Владимир Луценко оставил позицию топ-менеджера в банке, чтобы открыть свой медицинский стартап. Его выбор пал на производство элайнеров — прозрачных легких капп, изготавливаемых на 3D-принтере и способствующих решению нескольких ортодонтических дефектов. На запуск бизнеса (включая закупку оборудования) Луценко, по его собственным словам, потратил около $500 тыс. Сегодня технология успешно используется.

Владимир Луценко

Элайнеры имеют несколько преимуществ перед уже известными технологиями выпрямления зубов: из-за прозрачного полимера, использующего в производстве, они не так заметны во рту; кроме того, их можно вынимать на время еды или чистки зубов — таким образом, каппы минимально вмешиваются в повседневную жизнь клиента Star Smile.

Специалисты компании рекомендуют носить элайнеры не менее 20−22 часов в сутки и посещать своего ортодонта раз в полтора-два месяца. Каждые две недели элайнеры нужно заменять — за это время каппа способствует сдвигу зубов на доли миллиметров, и замена необходима поможет продолжить процесс исправления.

Сегодня производство элайнеров уже поставлено на поток. Star Smile использует специализированный вакуум-формер, куда помещается модель зубов, на них накладывается полимерная пластина, которая под давлением в 4 атмосферы и при температуре в 240° С полностью облегает зубы. Затем технический специалист обрезает все ненужное и получает готовый продукт. Модели зубов распечатываются на 3D-принтере.



Каппы строго индивидуальные. Чтобы начать лечение необходима консультация врача-ортодонта. На сайте star-smile.ru предлагают пройти всем желающим бесплатную консультацию, поэтому проверить свой прикус может каждый.

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