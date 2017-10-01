Кубер-Педи — это залитый солнцем город, более известный как «мировая столица опалов». Летом, в течение дня, температура может превышать +40 °C, а к ночи опускается до +20 °C, что вместе с засушливым климатом делает город весьма некомфортным для жизни. Само его название переводится с языка австралийских аборигенов как «нора белого человека». Залежи драгоценных камней были впервые обнаружены здесь в 1915 году, и его добыча остается основным источником дохода для местных жителей. Брю признается, что был поражен «сюрреалистическими пейзажами» города. Много шахтеров работали здесь в 1970—1990х, но сегодня в Кубер-Педи осталось менее 100 рабочих. Они работают в основном зимой, когда температура не настолько экстремальная.