На этой фотографии своей старой подруги Бен Пейдж изобразил ее лицо, которого он никогда не видел, в виде темного пятна.
Джордж хотел изобразить бездну, разделяющую детей и взрослых.
Соня Соберэтс и Бен Пейдж старые друзья и постоянные соавторы. Это плод их совместного творчества, на котором лицо Бена сливается с маской, закрывающей его. В настоящее время Соня и Бен полностью слепы.
Автопортрет по мотивам фантастического фильма 1960-х, который Вики помнит до сих пор. В этом фильме дети, рожденные от инопланетян, обладали сильнейшим интеллектом, и отличить их можно было по светящимся глазам.
Автор вспоминает историю о женщине из соседней деревни на острове Антигуа. Эта женщина сгорела во время пожара. Викторин представила горящее кресло, в котором сидела эта женщина, и сделала свой автопортрет в ее образе.
В группе есть и зрячие, и слабовидящие, и совсем слепые участники. Доналд зрячий. Он часто закрывает глаза, когда фотографирует. Он считает, что глаза только мешают.
Часто слепота проявляется в постепенном затемнении зрения, и у разных людей даже с одним тем же нарушением зрения это происходит совершенно по‑разному. Джон Гарднер, автор этой фотографии, как и некоторые другие фотографы из SWPC, постепенно терял зрение с детства в результате пигментной ретинопатии. Сейчас он может только различать свет и темноту.
Марион превратилась в богиню обыденных предметов с помощью метлы, фольги и искусственных цветов.
Аппарат, использованный для этой фотографии, на самом деле — большая картонная коробка. Линзы — крупнее обычных — подарены покойным членом SWPC Эдвардом Бассуком. Камера фокусируется с помощью нитки, протянутой к точке на лице модели, что позволяет слепому фотографу направлять камеру без посторонней помощи.
Это один из первых «коробочных» портретов. Многие из подобных фотографий сделаны совместно несколькими авторами.
Саша, сын основателя SWPC Марка Андреса, с раннего детства занимался фотографией в классах своего отца и с обычными студентами, и вместе с членами группы. Однажды, когда Саша пришел домой после очередного урока, он спросил: «Папа, я не понял, сегодня было занятие для слепых или для зрячих?»
До того как ослепнуть, Бенджамин Пейдж всю жизнь проработал рентгенологом в ветеринарной лечебнице.