Часто слепота проявляется в постепенном затемнении зрения, и у разных людей даже с одним тем же нарушением зрения это происходит совершенно по‑разному. Джон Гарднер, автор этой фотографии, как и некоторые другие фотографы из SWPC, постепенно терял зрение с детства в результате пигментной ретинопатии. Сейчас он может только различать свет и темноту.