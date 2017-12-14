Уэса Андерсона всегда интересовали незаурядные герои. В этом можно убедиться, посмотрев его режиссерский дебют — фильм «Бутылочная ракета» 1996 года. В преддверии скорого выхода фильма на Blu-Ray, компания Criterion Collection обнародовала удаленную сцену из «Бутылочной ракеты», пишет журнал I-D.

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Этот фильм, рассказывающий о трех парнях, которые пытаются встать на путь криминала, не принес коммерческого успеха и широкой популярности среди зрителей, но кинокритики отнеслись к дебюту благосклонно. Удаленная сцена из «Бутылочной ракеты» длится три минуты, обладает достаточно быстрым темпом и полна комичных ситуаций. Персонаж Оуэна Уиллсона начинает забалтывать полицейского, а в итоге все заканчивается погоней.

«Я чувствовал себя как никогда уверенно, когда снимал этот фильм», — рассказал Андерсон в интервью 2009 года. Он также добавил, что при показе «Бутылочной ракеты», наоборот, почувствовал себя максимально неуверенно, потому что люди уходили во время сеанса. «Они просто уходили группами. Люди не ходят в туалет группами», — пошутил режиссер.