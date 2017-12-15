Клип на трек «Химия» российской группы «Моя Мишель» вышел в 2015 году. Видео снималось в Анкаре, в пустыне, расположенной в 170 км от города. Режиссером клипа стал Виктор Вилкс, в свое время снимавший для «Мумий Тролля», «Би-2», Земфиры, Brainstrom и других отечественных групп.



Главной задачей в «Химии» было показать цепные реакции. Одним из центральных предметов съемки стало дерево, составленное из костей домино и мышеловок с шариками для пинг-понга. Сбор конструкции занял несколько часов. Разочарованию и радости не было предела, когда внезапно подул ветер и запустил процесс падения костяшек, спровоцировавших захлопывание мышеловок. Так, конструкцию пришлось собирать заново, но, судя по получившемуся видео, потраченное на это время того стоило.