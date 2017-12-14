В сети появился сайт Rotten Apples , на котором можно проверить любой фильм или сериал, чтобы выяснить, играл ли в нем актер, замешанный в скандале с сексуальными домогательствами.

На главной станице размещена строка поиска, куда нужно ввести название картины на английском языке. Если к фильму имеет отношение актер, режиссер или сценарист, которого обвиняют в харассменте, то сайт причислит этот фильм к категории «гнилых яблок» (rotten apples).

«Энни Холл», реж. Вуди Аллен

Если же картину не коснулись подобные претензии, то она будет отнесена к «свежим яблокам» (fresh apples).

Сериал «Нарко»

Каждый фильм, отмеченный скандальной репутацией, сопровождается ссылками на публикации в прессе, где описываются обвинения в адрес актеров и режиссеров.