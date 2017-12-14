Представитель Харви Вайнштейна ответил на заявления Сальмы Хайек о домогательствах и угрозах с его стороны, сообщает Deadline. О поведении продюсера во время съемок фильма «Фрида», где она сыграла главную роль, актриса рассказала в эссе «Харви Вайнштейн тоже был моим монстром» для The New York Times.

«Все обвинения сексуального характера, описанные Сальмой, неточны, другие свидетели тех событий придерживаются иной точки зрения», — заявил представитель продюсера.

Он также добавил, что Вайнштейн «не помнит» такого, чтобы он вынуждал Сальму Хайек сняться в лесбийской постельной сцене во «Фриде». «Тем не менее, это было частью истории, ведь Фрида Кало была бисексуальна», — заметил представитель. В заявлении также говорится, что Вайнштейн считает Хайек «первоклассной актрисой» и всегда гордился ее творческими достижениями.

В своем эссе Сальма Хайек заявила, что Вайнштейн не только откровенно приставал к ней, но и устраивал скандалы на съемочной площадке, угрожал ей, а условием завершения фильма назвал съемку постельной сцены с женщиной.

Представители Харви Вайнштейна ранее практически не давали развернутых комментариев на отдельные обвинения. В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. В ответ на это продюсер извинился за домогательства и отверг обвинения в сексуальном насилии.