Таммара говорит, что не стала звонить своему сыну в день его рождения: «Сотрудники социальной службы усугубляют ситуацию. Они не позволяют мне звонить и дочери Джессике. Я думаю, пришло время отстать от них и постараться быть хорошей матерью для моего будущего ребенка. Надеюсь, однажды они вспомнят, что у них есть мать и захотят пообщаться со мной».