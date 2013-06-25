Мими не с кем оставить сына, поэтому они принимают душ вместе.
Мими.
Мика плачет, потому что его мать закрылась в ванной.
Джиллиан после посещения могилы одного из своих сыновей, который умер год назад.
Мика смотрит телевизор, а его мать пытается согреться.
Мими говорит об отце своего ребенка: «Он уже несколько месяцев не появлялся, Мика плачет из-за этого по ночам. Иногда я думаю, что лучше бы он его не помнил. Это разбивает мне сердце».
Мими о своих растяжках: «Я никому их не показываю, они уродливые».
Джиллиан: «Я пытаюсь быть хорошей матерью. У моей матери была героиновая зависимость, и я стараюсь дать своим детям то, чего она мне дать не смогла. Я не хотела бы сравнивать себя с ней».
Мими после душа.
Мими читает Facebook.
Мими и Мика смотрят телевизор.
Джиллиан со своим сыном Джамалом, дочерью Сиенной и племянником Микой.
Джиллиан пытается занять своего сына, чтобы приготовить обед.
«Врачи считают, что я слишком молода, и что 5 родов для меня достаточно». К 24 годам Джиллиан родила своего пятого ребенка — девочку Белла-Роуз.
Соломон в душе.
Джамал плачет, потому что ударился головой.
Татуировки Джиллиан с именами ее детей.
Таммара на 29 неделе беременности.
Таммара говорит, что не стала звонить своему сыну в день его рождения: «Сотрудники социальной службы усугубляют ситуацию. Они не позволяют мне звонить и дочери Джессике. Я думаю, пришло время отстать от них и постараться быть хорошей матерью для моего будущего ребенка. Надеюсь, однажды они вспомнят, что у них есть мать и захотят пообщаться со мной».
Таммара на 34 неделе беременности в доме своих друзей, где она временно проживает.
В комнате Таммары нельзя курить.
Утро 16 мая 2011 года. На этот день у Таммары было назначено кесарево сечение.
«Мы здесь не ради тебя, а ради Стивена и ребенка» — говорит свекровь Таммары.
Таммара устанавливает качели для Тамики в их новом доме. Больше 10 месяцев им было негде жить.