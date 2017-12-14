Команда Laboratory ABC совместно с Министерством туризма Грузии и «Боржоми» составили маршрут путешествия по Грузии и собрали команду, в которую вошли Егор Корешков, Никола Мельников, Ольга Самодумова, Александра Федорова и другие герои нашего времени.

Идейным вдохновителем выступил фотографический концепт-стор Odyssey Moscow, основной задачей которого является вдохновлять и объединять, а главное запечатлеть необыкновенные места по всему миру. Также подготовке программы приняло участие experience-агентство Bureau Magoo, главной миссией которого является создание незабываемых моментов и реализация индивидуальных уникальных маршрутов и опытов.