Cписок самых переоцененных голливудских актеров, который ежегодно публикует Forbes, возглавил Марк Уолберг.

Фильмы с его участием приносят создателям около 4,4 доллара на каждый выплаченный ему доллар.

Самым провальным фильмом с точки зрения кассовых сборов для Уолберга стал «Глубоководный горизонт», который едва покрыл бюджет в 110 млн долларов, собрав по всему миру 121,8 млн доллара.

Второе место занял Кристиан Бэйл. Фильмы с ним приносят 6,7 доллара на каждый доллар гонорара. На третьем месте оказался Ченнинг Татум. За каждый доллар, выплаченный Татуму, приходится 7,6 доллара сборов. В список также вошли Дензел Вашингтон и Брэд Питт.

В прошлом году самым переоцененным актером стал Джонни Депп, однако в 2017 году он в список не попал.

При составлении списка Forbes соотносит прибыли каждого из трех последних фильмов с участием актера и его гонорара за съемки в данной картине. При этом оцениваются фильмы, которые вышли в прокат не позднее 1 июня текущего года.

