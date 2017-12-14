Чаще всего на таможне аэропорта Домодедово в 2017 году изымали часы Rolex, которые в большей степени везли из Эмиратов и Швейцарии.
Средняя стоимость задержанных незадекларированных часов составила около 1 млн. руб.Беспошлинно в Россию можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более 10 тысяч евро, в ином случае нужно заплатить таможенную пошлину.
Ulysse Nardin Sonata
3,5 млн. руб.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore
2,6 млн. руб.
Hyt H1 iceberg 2
2,4 млн. руб.
Rolex Datejust Pearlmaster
1,8 млн. руб.
Blanpain Villeret Hronograph
1,2 млн. руб