Чаще всего на таможне аэропорта Домодедово в 2017 году изымали часы Rolex, которые в большей степени везли из Эмиратов и Швейцарии.

Средняя стоимость задержанных незадекларированных часов составила около 1 млн. руб.Беспошлинно в Россию можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более 10 тысяч евро, в ином случае нужно заплатить таможенную пошлину.

Ulysse Nardin Sonata
Ulysse Nardin Sonata
3,5 млн. руб.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Audemars Piguet Royal Oak Offshore
2,6 млн. руб.

Hyt H1 iceberg 2
Hyt H1 iceberg 2
2,4 млн. руб.

Rolex Datejust Pearlmaster
Rolex Datejust Pearlmaster
1,8 млн. руб.

Blanpain Villeret Hronograph
Blanpain Villeret Hronograph
1,2 млн. руб