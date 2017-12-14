Чаще всего на таможне аэропорта Домодедово в 2017 году изымали часы Rolex, которые в большей степени везли из Эмиратов и Швейцарии.

Средняя стоимость задержанных незадекларированных часов составила около 1 млн. руб. Беспошлинно в Россию можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более 10 тысяч евро, в ином случае нужно заплатить таможенную пошлину.

Ulysse Nardin Sonata 3,5 млн. руб.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2,6 млн. руб.

Hyt H1 iceberg 2 2,4 млн. руб.

Rolex Datejust Pearlmaster 1,8 млн. руб.