Walt Disney приобретет студию 21st Century Fox медиамагната Руперта Мердока за 52,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте компании.

Это значит, что компания получит права на все фильмы студии. Это экранизации комиксов Marvel, фильмы «Чужой», «Хищник» и «Аватар», мультсериал «Симпсоны», National Geographic. Кроме того, компания получит контрольный пакет акций стримингового сервиса Hulu и 39% акций телеканала Sky. Вместе с тем, к Disney также перейдет и долг 21st Century Fox, который составляет 13,7 млрд долларов.

По условиям сделки, из состава кинокомпании выведут активы телесети Fox Broadcasting network, в которую входят телеканалы Fox News и Fox Business. Мердок намерен выкупить их и объединить в новую компанию,

сообщила ранее газета Wall Street Journal.

Райан Рейнольдс, сыгравший персонажа Дэдпула из вселенной Marvel, уже пошутил в твиттере на тему покупки Disney, разместив изображение, на котором Дэдпула прогоняют из диснеевского парка. Первый «Дэдпул» был экранизирован в 2016 году со взрослым рейтингом R. Компания Disney известна тем, что больше специализируется на семейном кино.

Apparently you can’t actually blow the Matterhorn. pic.twitter.com/2bEAAcZrUv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 декабря 2017 г.

«Когда-то Дисней за 4 миллиарда купил Marvel (речь о сделке 2009 года. — Esquire). Тогда все крутили пальцем у виска и считали, что Боб Айгер (глава Disney. — Esquire) сильно переплатил. Ха. Сейчас только фильмы принесли корпорации 13 миллиардов сборов. Продажи разнообразных игрушек, брендированной одежды и т. д. в 2016 году принесли еще 57 миллиардов. Понятно, что это не только Marvel, там еще мультяшные продукты и «Звездные войны», но 57 млрд (для сравнения, капитализация Газпрома — 59 млрд)», — пишет кинокритик Иван Филиппов.

Кинокритик отмечает, что у Disney теперь появятся права и на все возможные продолжения или перезапуски фильмов киностудии, среди которых «Крепкий орешек», «Один дома», «День независимости», «Планета обезьян», «Секретные материалы».

The Walt Disney Company была основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия.



