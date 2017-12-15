Ранд Гербер, предприниматель и друг известного актера Джорджа Клуни, рассказал, как несколько лет назад Клуни собрал в своем доме 14 ближайших друзей, которые помогли ему в разные периоды времени, и подарил каждому дизайнерский чемодан, наполненный миллионом долларов, сообщает Entertainment Tonight.

Актер также предусмотрительно оплатил налоги с каждого миллиона, чтобы все получили сумму в полном объеме. Клуни никого не предупреждал об этом заранее, поэтому ужин стал большим сюрпризом для всех пришедших.

По словам Гербера, среди близких друзей Клуни есть компания парней, которые называют себя «мальчишками». В эту компанию друзей входят как обеспеченные люди, так и те, кто порой испытывает финансовые трудности.

Джордж позвонил мне и «мальчишкам» и сказал: «Эй, отметьте 27 сентября 2013 года в своем календаре. Все приглашаются ко мне на ужин»

На ужине Клуни поблагодарил всех присутствующих и сказал, что ему повезло иметь таких друзей, которые поддержали его на начальном этапе карьеры, когда он только приехал в Лос-Анджелес и ему было даже негде ночевать.

Гербер получил свой чемодан одним из первых и сначала отказался его принять. В ответ Клуни начал его «шантажировать»: «Если Ранд не возьмет миллион долларов, остальные тоже ничего не получат». Гербер рассказал, что решил распорядиться подарком подобным образом и отдал свой миллион на благотворительность.

Забавное совпадение, что ровно через год после щедрого ужина Джордж Клуни женился на Амаль. Сейчас они по‑прежнему состоят в браке, у них двое детей.