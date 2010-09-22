Соале, Гана
Карлос Рибейро, Мозамбик
Аккра, Гана
Футбольный клуб «Anokye Stars», Гана
Таолагнаро, Мадагаскар
Неизвестный, Гана
Лейти, Гана
Менса Доссе, Кот-д'Ивуар
Майкл Саркоди, Гана
Мяч Доминго, Мозамбик
Центрфорвард, Мозамбик
Луис, Малави
Выигранный трофей, Кот-д'Ивуар
Неизвестный, Мозамбик
Орландо, Гана
Дембеле, Кот-д'Ивуар
Рамата, Буркина-Фасо
Одва, ЮАР
Футбольный клуб «Барселона», Мозамбик
Мяч Жоао Габриэля, Малави
Соале, Гана
Общий мяч, ЮАР
Тафиг, Гана
Тафиг, Гана
Сандиле, ЮАР
Город Пакассе, Мозамбик
Жоао Гамбриэль, Малави
Футбольный клуб «Happy Soko», Малави
Бейра, Мозамбик
Город Бибиани, Гана
Тренажерный зал в городе Ноаса, Гана
Бенуа и его товарищи по команде, Буркина-Фасо
Самбо и его мяч, Буркина-Фасо
Город Ломе, Того
Мяч Доминго, Мозамбик
Мяч Ярна, Мозамбик