Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии.

В шорт-лист также попали еще восемь фильмов: «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «На пределе» Фатиха Акина (Германия), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «Фелисите» Алена Гомиса (Сенегал) и «Рана» Джона Тренгова (ЮАР). Всего было рассмотрено 92 заявок.

Из этого списка отберут пять фильмов, которые станут номинантами в категории «Лучший иностранный фильм» — их объявят 23 января 2018 года, а сама церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня и уже получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. «Нелюбовь» также номинировали на премию «Золотой глобус» в 2018 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2015 году Андрей Звягинцев уже был номинирован на «Оскар» с фильмом «Левиафан».