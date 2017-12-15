Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в получении взятки. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку», — распорядилась судья Лариса Семенова.

Защита намерена обжаловать приговор. Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

На оглашение приговора Улюкаев пришел без вещей для возможной отправки в СИЗО, а журналистам заявил , что после суда собирается жить «долгой и счастливой жизнью».

7 декабря в своем последнем слове в суде Улюкаев попросил прощения и обещал посвятить остаток жизни «отстаиванию интересов людей». Свою вину экс-министр не признает и считает себя «жертвой чудовищной и жестокой провокации».

«Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но десять лет для человека в моем возрасте — это серьезно», — говорил сам Улюкаев по поводу возможного срока.

В ночь на 15 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали по обвинению в получении взятки в размере 2 миллиона долларов наличными от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Обвинение было связано с покупкой «Роснефтью» 50% акций «Башнефти», которые находились в государственной собственности.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, которого задержали за коррупцию.

