Составители Оксфордского словаря выбрали словом 2017 года youthquake, зафиксировав пятикратный рост его использования в этом году.

Youthquake — это значимое культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями или влиянием молодых людей Youthquake образовано из слов youth (молодежь) и earthquake (землетрясение). Это слово ввела в оборот главный редактор Vogue Диана Вриланд в 1965 году, чтобы описать перемены в музыке и моде, произошедшие под влиянием молодежи, бунтующей против традиционных ценностей.

В 2017 году слово youthquake особенно часто употребляли в Великобритании и Новой Зеландии на фоне выборов. Американский словарь Merriam-Webster тоже в этом году выбрал слово, которое часто использовали в разгар политических и социальных событий, — «феминизм».

В 2016 году Оксфордский словарь назвал словом года «постправду» (post-truth).