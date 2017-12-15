В отношении Дастина Хоффмана всплыли новые обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian. Хоффман не прокомментировал лично каждое заявление, но его представители назвали эти обвинения «ложью и клеветой».

Кори Томас, которая училась в одном классе с дочерью Дастина Хоффмана, заявила, что подверглась домогательствам актера в 1980 году, когда ей было 16 лет. В то время Хоффман разводился со своей женой Энн Бирн и жил в отеле. По словам Томас, неприятный эпизод произошел после воскресного ужина с семьей Хоффмана. В какой-то момент Карина, дочь актера, ушла домой делать домашнюю работу, поэтому Томас оказалась в номере наедине с актером, ожидая, когда за ней приедут родители. Томас рассказывает, что Хоффман вышел из душа в одном полотенце, которое сбросил на ее глазах. Оказавшись полностью голым, он, не торопясь, начал надевать халат и попросил девочку помассировать ему ноги. «Я голый. Хочешь посмотреть?» — приводит его слова Томас. Она добавила, что была в большом замешательстве и, не зная, как сказать «нет», начала делать массаж, однако вскоре за ней приехали родители.

Мелисса Кестер, которая работала вместе с Хоффманом над фильмом «Иштар» (1987) заявила, что он приставал к ней в аудиостудии во время записи песен к фильму. По словам Кестер, актер обнимал ее, сначала шутливо, а потом залез руками в ее штаны. Кесер призналась, что не знала как реагировать, к тому же поблизости был ее молодой человек и съемочная группа — ей не хотелось, чтобы это заметили. Кестер сказала, что ее это шокировало, и она «почувствовала себя так, как будто ее изнасиловали».

Ранее Дастина Хоффмана обвинила Анна Хантер, которая утверждает, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны актера в возрасте 17 лет. По ее словам, это случилось в 1985 году, когда она работала ассистентом продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера».

Ранее Сальма Хайек заявила о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Вслед за Вайнштейном обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси и режиссера Бретта Рэтнера.