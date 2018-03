Видео на трек What Kind Of Man — это первая часть короткометражного фильма The Odyssey, снятого вокалисткой группы Флоренс Уэлч вместе с режиссером Винсентом Хейкоком. В основу сюжета легла личная история любовных переживаний лидера Florence + The Machine.



Первая часть саги включает в себя диалог об удивительной способности трагедии в отношениях объединять людей. Кадры разговора перемежаются со сценами, в которых показываются отношения девушки с разными мужчинами. Видео наполнено отсылками к религиозным ритуалам, среди которых обряды баптизма и экзорцизма.



​Хореографию для клипа создал известный танцор и постановщик Райан Хеффингтон, ответственный за перфоманс Мэдди Зиглер в Chandelier.