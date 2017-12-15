Фотограф Энни Лейбовиц запускает онлайн-курс лекций на платформе The MasterClass. Она лично составила программу, в которую входит входит 14 видеоуроков.

В первой лекции Лейбовиц научит, как работать со светом, как заявить о своей художественной точке зрения, а также процессу создания концепций и работе с героями съемки. Студенты получат электронный вариант рабочей тетради и смогут задавать фотографу вопросы по почте.

Энни Лейбовиц известна как автор знаковых фотографии мировых лидеров, актеров, музыкантов и художников — обнаженного Джона Леннона и Йоко Оно, беременной Деми Мур, молодого Леонардо Ди Каприо с лебедем на шее, королевы Елизаветы, Мика Джаггера и других. Она с 70-х годов она работает с Rolling Stone и Vogue, Vanity Fair. В 1972 году Лейбовиц стала первой женщиной, которую назвали главным фотографом Rolling Stone. С тех пор ее работы выставлялись в Смитсоновском Институте, Национальной портретной галереи и музее Метрополитен.