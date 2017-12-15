В сети появился девятый студийный альбом Эминема Revival. В альбом вошли 19 треков, в записи которых приняли участие Эд Ширан, Бейонсе, Пинк, Алиша Киз, Скайлар Грей, Кейлани, X Ambassadors, Phresher и другие исполнители.
В альбоме, название которого переводится как «возрождение», рэпер рефлексирует на тему своего музыкального наследия, анализируя промахи и период творческого кризиса. Новый альбом сильно отличается от предыдущих работ неожиданными коллаборациями с поп-исполнителями. Кроме того, релиз Revival был
Несмотря на то, что Эминем выпустил предыдущую пластинку, The Marshall Mathers LP 2, четыре года назад, в прошлом месяце он
Альбом также можно скачать в