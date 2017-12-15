В сети появился девятый студийный альбом Эминема Revival. В альбом вошли 19 треков, в записи которых приняли участие Эд Ширан, Бейонсе, Пинк, Алиша Киз, Скайлар Грей, Кейлани, X Ambassadors, Phresher и другие исполнители.

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В альбоме, название которого переводится как «возрождение», рэпер рефлексирует на тему своего музыкального наследия, анализируя промахи и период творческого кризиса. Новый альбом сильно отличается от предыдущих работ неожиданными коллаборациями с поп-исполнителями. Кроме того, релиз Revival был представлен как медицинский препарат, помогающий от atrox rithimus («ужасная рифма»).

Несмотря на то, что Эминем выпустил предыдущую пластинку, The Marshall Mathers LP 2, четыре года назад, в прошлом месяце он выиграл награду MTV EMA в номинации «Лучший Хип-Хоп Исполнитель».

Альбом также можно скачать в Apple Music.