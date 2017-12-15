Голливудские актрисы договорились одеться в черное на церемонию вручения «Золотого глобуса» в знак протеста против сексуальных домогательств. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники.

Церемония награждения пройдет 21 января. Известно, что в акции примут участие главные претендентки на «Золотой глобус» — Эмма Стоун, Мерил Стрип и Джессика Честейн. По данным The Hollywood Reporter , в знак протеста в черное облачатся не только номинантки, но и актрисы, которые будут представлять их и вручать награду.

Это не единственный жест солидарности с участниками движения против сексуального насилия #MeToo на церемонии. Гильдия киноактеров ранее приняла решение предоставить право объявлять и вручать премию только женщинам.

В начале этого месяца редакция журнала Time объявила «человеком года» женщин и мужчин, которые рассказали о сексуальных домогательствах — это участники интернет-флешмоба #MeToo, который потом перерос в масштабное протестное движение. Флешмоб запустила актриса Алиса Милано.

В октябре несколько десятков женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Вслед за Вайнштейном обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси, актера Дастина Хоффмана, режиссера Бретта Рэтнера и президента США Дональда Трампа.