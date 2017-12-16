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Недовольство вызвало заявление актера о том, что каждый случай с сексуальными домогательствами необходимо рассматривать в отдельности и не нужно смешивать все в одну кучу. Мэтт Деймон привел в пример Харви Вайнштейна, которого обвинили в насилии десятки актрис, а также сенатора Эла Франкена, которому пришлось уйти с поста из-за фотографии, на которой он держит женщину за грудь (женщина на снимке была журналисткой и утверждает, что сенатор трогал ее пока она спала. — Esquire).

«Я считаю замечательным то, что женщины чувствуют в себе силы рассказать свои истории, и это абсолютно необходимо. Я также верю, что есть определенный спектр поведения… Есть разница между пошлепыванием чьей-нибудь задницы, насилием и растлением детей, верно? И первое, и второе, и третье недопустимо и должно осуждаться, но не надо путать эти вещи».

Актер продолжил: «Когда ты видишь снимок с Элом Франкеном, который держит руки на куртке женщины и ухмыляется… Это просто ужасная шутка, причем не смешная. Это неправильно, и он не должен был этого делать. Но потом ты вспоминаешь Харви и обвинения против него. Никаких снимков нет. Нет свидетелей. Он все делал тайно, потому что знал, что это было преступное поведение. Так что они (Эл Франкен и Вайнштейн. — Esquire) не относятся к одной и той же категории».

Позицию Деймона осудили в нескольких изданиях — Vulture , Splinter и Jezebel .

«Кто-нибудь, скажите Мэтту Деймону, что не каждая его мысль имеет ценность только потому, что это его мысль»