Недовольство вызвало заявление актера о том, что каждый случай с сексуальными домогательствами необходимо рассматривать в отдельности и не нужно смешивать все в одну кучу. Мэтт Деймон привел в пример Харви Вайнштейна, которого обвинили в насилии десятки актрис, а также сенатора Эла Франкена, которому пришлось уйти с поста из-за фотографии, на которой он держит женщину за грудь (женщина на снимке была журналисткой и утверждает, что сенатор трогал ее пока она спала. — Esquire).
«Я считаю замечательным то, что женщины чувствуют в себе силы рассказать свои истории, и это абсолютно необходимо. Я также верю, что есть определенный спектр поведения… Есть разница между пошлепыванием чьей-нибудь задницы, насилием и растлением детей, верно? И первое, и второе, и третье недопустимо и должно осуждаться, но не надо путать эти вещи».
Актер продолжил: «Когда ты видишь снимок с Элом Франкеном, который держит руки на куртке женщины и ухмыляется… Это просто ужасная шутка, причем не смешная. Это неправильно, и он не должен был этого делать. Но потом ты вспоминаешь Харви и обвинения против него. Никаких снимков нет. Нет свидетелей. Он все делал тайно, потому что знал, что это было преступное поведение. Так что они (Эл Франкен и Вайнштейн. — Esquire) не относятся к одной и той же категории».
Позицию Деймона осудили в нескольких изданиях —
«Кто-нибудь, скажите Мэтту Деймону, что не каждая его мысль имеет ценность только потому, что это его мысль»
Someone needs to tell Matt Damon that not every thought he has is of value just because it came from him.
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— Andrew Boyd Allen (@A_B_Allen)
December 15, 2017