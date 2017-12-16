Вышел новый клип Шарлотты Генсбур на песню Les Oxalis с ее последнего альбома Rest, выпущенного в ноябре 2017 года.

Режиссером клипа стала сама Шарлотта Генсбур. В нем она обращается к своим воспоминаниям. Меланхоличные черно-белые кадры с кладбища в начале повествования плавно перетекают в цветное видео, где Шарлотта взбирается на песчаную гору.

Фотографии в начале клипа были сняты на парижском кладбище Монпарнас, где похоронены ее отец Серж Генсбур и сестра, фотограф Кейт Барри.

Rest стал пятым студийным альбом Шарлотты Генсбур. Она записала его вместе с участником Daft Punk Ги-Мануэль де Омем-Кристо и Полом Маккартни. Продюсированием пластинки занимался SebastiAn.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила жизни Шарлотты Генсбур