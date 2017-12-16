Австралийская королевская комиссия по расследованию сексуального насилия над детьми опубликовала 17-томный отчет о проделанной работе и объявила о трагедии национального масштаба.

Расследование велось пять лет и охватывает период в несколько десятилетий. В отчете говорится, что сексуальному насилию подверглись как минимум десятки тысяч детей, однако это лишь часть общей картины, поскольку точные цифры привести невозможно. Большая часть случаев имеет отношение к католической церкви (62%), а также к школам и спортивным учреждениям.

Согласно отчету, к такому положению дел привели системные проблемы в Католической церкви и плохая работа полиции. По итогам расследования власти страны рекомендовали Католической церкви Австралии обратиться в Ватикан и изменить правила о тайне исповеди и обете безбрачия католических священников, сделав целибат добровольным.

У жертв насилия начались психологические проблемы, многие впали в алкогольную и наркотическую зависимость, им стало трудно вписываться в общество. Королевская комиссия также опубликовала множество интервью с пострадавшими и их послания.

Я больше не позволю твоим злоупотреблениям властью и контролем отобрать часть меня и мою способность продолжать жить, чтобы у меня была надежда и возможность высказаться ради других пострадавших

Пожалуйста, будьте добры к детям. Не лгите, всегда говорите правду, если дети пострадали так же, как я