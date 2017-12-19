Видео на трек было снято за пару дней в двух локациях — церкви и похоронном бюро. Режиссером клипа стал Хиро Мураи, с которым Flying Lotus познакомился задолго до съемок. До работы с FlyLo Мураи успел посотрудничать с St. Vincent, Earl Sweatshirt, Chet Faker, а также создать визуальное сопровождение к выступлению Френка Оушена с треком Forrest Gump на «Грэмми».



Первоначальная идея клипа отличается от того, что вышло в финале. По задумке Flying Lotus видео должно было рассказать историю маленького темнокожего мальчика, опаздывавшего на собственные похороны. Взяв идею на вооружение, Мураи решил добавить в нее еще одного персонажа, хореографию и уйти от совсем уж нуаровой темы, придав ей более-менее оттенок радости. Клип на Never Catch Me был дважды номинирован на премию MTV Video Music Awards, а сама композиция — на «Грэмми».



Труднее всего на площадке пришлось не актерам и музыкантам, а родителям детей, исполняющих главные роли. По словам режиссера самым эмоциональным моментом стала съемка сцены, в которой дети лежат гробах. Мамы и папы оказались не в силах сдерживать слезы от вида своих чад в таких условиях, поэтому рабочий день начался очень нелегко. В отличие от взрослых подростки отнеслись ко всему происходящему как подобает детям — с шутками, смехом и комментариями на тему того, что в гробу стоит странный запах.