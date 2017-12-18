Международный олимпийский комитет (МОК) разработал требования для экипировки россиян на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Об этом сообщает «Р-Спорт».

МОК запретил российским спортсменам использовать любые символы для национальной идентификации, разрешив использовать один или два цвета национального флага — однако ни один элемент не должен складываться в флаг России.

Согласно требованиям, герб и эмблема Олимпийского комитета России будут заменены олимпийскими кольцами, название страны надо заменить на Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»). При этом слово Russia нельзя выделять более крупным шрифтом. Сокращенное название RUS также необходимо заменить на OAR.

Кроме того, запрещен товарный знак Team Russia. Все надписи на форме должны быть выполнены на английском языке, а сам шрифт должен быть как можно более универсальным.

Исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральным статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.