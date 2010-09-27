Трент, пациент с пересаженным сердцем</br>Крейг, отец Трента: «Большинство решений мы принимаем исходя из того, что лучше для него: куда мы идем, что мы будем делать, а что — нет. Разумеется, все было бы иначе, если бы он был нормальным, здоровым ребенком. Он не может делать то же, что обычный 7-летний мальчик. Но в то же время мы не считаем, что у нас нет будущего. Мы просто продолжаем жить, продолжаем что-то делать. И знаете что? Наши усилия не пропадают даром.