Истории Плейлист Песни, чтобы дожить до Нового года: плейлист от группы Моя Мишель плейлист Осень для «Моей Мишель» выдалась насыщенной: в конце октября группа выпустила альбом «Кино», состоящий из саундтреков к лучшим российским премьерам года, а в ноябре отыграла два концерта в Москве и Петербурге. Останавливаться Таня Ткачук и ее команда не планируют: скоро новый год, а значит, и новые достижения. По просьбе Esquire музыканты составили плейлист, который, по их мнению, поможет вам дождаться 31 декабря. Инстаграм группы «Моя Мишель». плейлист плейлист Редакция Esquire 18 декабря 2017 Далее Плейлист от британского дуэта Overmono