Осень для «Моей Мишель» выдалась насыщенной: в конце октября группа выпустила альбом «Кино» , состоящий из саундтреков к лучшим российским премьерам года, а в ноябре отыграла два концерта в Москве и Петербурге. Останавливаться Таня Ткачук и ее команда не планируют: скоро новый год, а значит, и новые достижения. По просьбе Esquire музыканты составили плейлист, который, по их мнению, поможет вам дождаться 31 декабря.

Инстаграм группы « Моя Мишель ».