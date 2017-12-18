Семье победительницы конкурса «Мисс Ирак» Сары Идан пришлось покинуть страну из-за ее снимка в инстаграме с «Мисс Израиль» Адар Гандельсман, сообщает Independent.

Две королевы красоты загрузили селфи в прошлом месяце во время конкурса в Лас-Вегасе. Снимок сопровождается подписью «Мир и любовь от Мисс Ирак и Мисс Израиль».

Сейчас снимок в аккаунте Идан набрал более 8 тысяч лайков, но вместе с тем привлек комментарии с оскорблениями и угрозами. По словам «Мисс Ирак», этой фотографией она выражает надежду на мир между странами, а не демонстрирует согласие с политикой Израиля. Кроме того, Идан подверглась массовой критике из-за того, что недавно разместила в социальных сетях свои фото в бикини.

«Эти два момента вызвали беду: люди стали угрожать ей (Саре Идан. — Esquire) и ее семье, что если она не вернется домой и не удалит эти фотографии, то ее лишат титула («Мисс Ирак». — Esquire) и убьют ее», — рассказала Гандельсман израильскому телевидению.

Сама Идан извинилась за фото, но удалять его отказывается. По данным Independent, ее семья действительно покинула Ирак, но куда они отправились и как долго им придется скрываться, неизвестно.