Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, в чем сейчас нуждается экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого на прошлой неделе приговорили к восьми годам колонии, передает «РИА Новости».

«Сейчас ему нужна теплая одежда, поскольку в камере достаточно прохладно. Обещали, что пока не придет его личная одежда, ему выдадут теплую из резерва СИЗО», — назвала правозащитница основную просьбу.

Улюкаев ждет, что ему переведут деньги на банковскую карту, чтобы он смог пользоваться внутренним электронным магазином — заказывать продукты и покупать горячие обеды.

Экс-министру нужны его лекарства. Он рассчитывает, что их передадут на свидании с родственниками.

Улюкаев находится в СИЗО «Кремлевский централ». Сейчас его поместили в одиночную карантинную камеру, где он будет находиться до 25 декабря. После беседы с психологом ему подберут сокамерников. В изоляторе содержатся 103 человека.

По словам Меркачевой, у Улюкаева нет особых претензий, питание его устраивает, но он недоволен тем, что в СИЗО нельзя передавать книги. Бывший чиновник отметил, что в камере будет писать стихи, думать о жизни и заниматься йогой.

15 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки от Игоря Сечина. На оглашение приговора бывший министр пришел без вещей для возможной отправки в СИЗО, а журналистам заявил, что после суда собирается жить «долгой и счастливой жизнью».