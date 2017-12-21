

Клип на одну из самых популярных песен, выпущенных в 2004 году, доверили снимать английскому режиссеру Адаму Смиту, с которым The Chemical Brothers сотрудничают с 1994 года. Смит ответственнен за визуальные сопровождения шоу группы, документальный фильм об электронщиках и бесчисленное количество видео «братьев».



Клип на Galvanize снимался в испанской Малаге. В центре внимания трое мальчишек, сбежавших ночью в клуб на баттл по крампу. Деталь, привлекающая внимание к себе сразу, — грим героев, напоминающий клоунский. Такая «маска» является своеобразным опознавательным знаком крамперов — танцоров, чей стиль вышел из клоунинга, андеграундного танцевального движения, зародившегося в трущобах Лос-Анджелеса приблизительно в 1992 году. Основоложник танца — Томас Джонсон, он же Tommy The Clown. В 2005 году к клоунингу и крампу проявил интерес Дэвид Лашапелль, впоследствии снявший документальный фильм о стилях Rize.



В 2006 году трек Galvanize был удостоен премии «Грэмми», а в 2012 году использовался в качестве саундтрека во время прохода спортсменов на церемонии Открытия Летних Олимпийских Игр в Лондоне.