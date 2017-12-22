Интро и аутро к видео юного британского гения King Krule включает в себя оригинальные кадры из классического телевизионного шоу Альфреда Хичкока «Альфред Хичкок представляет». Прослойка между — сам клип, в котором рыжеволосый Арчи Маршалл исполняет A Lizard State.



Режиссер видео Джейми-Джеймс Медина позже рассказывал журналистам, что вдохновением к сюжету стал сам трек, где в начале слышен телефонный звонок. По словам Медины, в ту же минуту он вспомнил о сцене из ленты Хичкока «В случае убийства набирайте «М»», где героиня Грейс Келли снимает трубку. Отсюда появилась идея доверить мастеру саспенса представление King Krule в начале клипа. Однако практически до самого начала съемок ни режиссер, ни Маршалл не были уверены в том, что получат разрешение на использование оригинальных кадров с Хичкоком. Тем не менее как мы можем видеть проблема была решена.