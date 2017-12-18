Актриса Алиса Милано, запустившая флешмоб против сексуального насилия #МеTоо, высказалась в твиттере по поводу недавних слов Мэтта Деймона о домогательствах.

Многие возмутились словами актера о том, что каждый случай с сексуальными домогательствами нужно рассматривать отдельно, не смешивая все в одну кучу. «Я также верю, что есть определенный спектр поведения… Есть разница между пошлепыванием чьей-нибудь задницы, насилием и растлением детей, верно? И первое, и второе, и третье недопустимо и должно осуждаться, но не надо путать эти вещи», — сказал Деймон.

Вот, что ответила актеру Милано:

«Дорогой Мэтт Дэймон, это микро, которое создает макро. Мы живем в «культуре возмущения», потому что масштабы негодования на самом деле зашкаливают. И это справедливо. Я стала жертвой каждой составляющей спектра сексуального насилия, о котором ты говорил. Они все приносят боль. И все они связаны с патриархатом, переплетенным с нормализованной мизогинией, принимаемой и даже поощряемой в обществе. Мы возмущены не тем, что кто-то схватил нас за задницу. Мы возмущены тем, что допустили, что это нормально. Нас заставляют усомниться в собственном здравомыслии. Мы возмущены, потому что молчали так долго. Есть разные стадии рака. Некоторые поддаются лечению, некоторые нет. Но это все равно рак. Сексуальные домогательства, неправомерное сексуальное поведение, нападения и насилие являются системным заболеванием. Опухоль вырезается прямо сейчас без анестезии. Не забудьте прислать цветы. #МеTоо».

На заявление Мэтта Деймона также обратила внимание Минни Драйвер, с которой он встречался. «Боже, так *интересно наблюдать за мужчинами со всеми их мнениями по поводу того, как дифференцировать сексуальные домогательства, нападения и изнасилования. И при этом они оказываются совершенно глухи к подобным ситуациям и, как следствие, сами становятся частью этой проблемы (*что неудивительно)», — написала Драйвер в твиттере.

Ранее стало известно, что голливудские актрисы договорились одеться в черное на церемонию вручения «Золотого глобуса» в знак протеста против сексуальных домогательств. Эту тему стали широко обсуждать в СМИ после того, как в октябре несколько десятков женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях. Затем обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси и режиссера Бретта Рэтнера.