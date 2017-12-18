Покупателем самого дорогого дома в мире — Замка Людовика XIV (Chateau Louis XIV) — назвали наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

По информации издания, именно он купил в 2015 году роскошную французскую недвижимость за 300 миллионов долларов. Расследование показало, что право собственности на замок Людовика XIV было скрыто различными компаниями во Франции и Люксембурге, однако советники королевской семьи подтвердили, что наследный принц — конечный покупатель. Официальные лица Саудовской Аравии отказались комментировать итоги расследования.

Дворец окружен парком с фонтаном и статуей французского короля Людовика XIV. Внешне он напоминает замок XVII века, вроде Версальского дворца, но на самом деле особняк построили в 2009 году. Интерьеры украшены позолотой и фресками. Кроме того, антикварные фасады скрывают современные удобства — кинотеатр, бассейн, канал с декоративными рыбами, есть также система освещения и кондиционирования, которой можно дистанционно управлять через iPhone. Известно, что в этом замке планировали праздновать свою свадьбу Ким Кардашьян и Канье Уэст.

В последние месяцы Мухаммед бин Сальман развернул в Саудовской Аравии масштабную антикоррупционную кампанию: в начале ноября он приказал задержать 11 принцев Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. Кроме того, в октябре Мухаммед бин Сальман также объявил о запуске проекта NEOM — строительстве инновационного города в пустыне за 500 миллиардов долларов. В 2017 году наследный принц стал «Человеком года» Time по мнению читателей, проголосовавших на сайте.

Кроме того, наследного принца называют возможным покупателем самой дорогой картины в мире. За 450 миллионов долларов на аукционе Christieʼs была продана картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Официальным покупателем назвали саудовского принца Бадер бин Абдулла, однако The New York Times и Wall Street Journal выдвинули точку зрения, что он является лишь посредником.

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