Суд провинции Гуандун в Китае, что находится в 160 километрах от Гонконга, публично вынес смертный приговор десятерым обвиняемым. Тысячи местных жителей позвали на оглашение приговора через социальные сети. Об этом сообщает Guardian.

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Семь человек приговорили к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками. Остальных признали виновными в убийствах и разбое. На видеозаписи с места события можно увидеть, что осужденные поднимались на небольшую платформу и выслушивали свой приговор. После этого их увозили, чтобы привести в исполнение решение суда.

Издание отмечает, что зрители, среди которых встречались и школьники, снимали происходящее на мобильные телефоны, разговаривали друг с другом и курили.

По данным издания, публичные судебные процессы в Китае проводят редко, при этом выносят 99,9% обвинительных приговоров. Правозащитники сообщают, что только в прошлом году казнили около 2 тысяч человек, власти точные цифры не разглашают.