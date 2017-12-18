Суд провинции Гуандун в Китае, что находится в 160 километрах от Гонконга, публично вынес смертный приговор десятерым обвиняемым. Тысячи местных жителей позвали на оглашение приговора через социальные сети. Об этом сообщает Guardian.

Семь человек приговорили к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками. Остальных признали виновными в убийствах и разбое. На видеозаписи с места события можно увидеть, что осужденные поднимались на небольшую платформу и выслушивали свой приговор. После этого их увозили, чтобы привести в исполнение решение суда.

Издание отмечает, что зрители, среди которых встречались и школьники, снимали происходящее на мобильные телефоны, разговаривали друг с другом и курили.