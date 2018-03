Dave J Hogan / Getty Images

The Guardian

Возможно, самая большая проблема Revival, как и большинства последних записей Эминема, — это попытка интеллектуала в свои сорок с лишним лет эволюционировать, при этом оставаясь верным требованиям своей ключевой аудитории безразличных мужчин, которую он делит с Трампом (и знает об этом). Слушая Эминема, который пытается найти квадратуру круга, хочется делать один фейспалм за другим (на обложке Revival изображен Эминем с фейспалмом на фоне американского флага. — Esquire).

Variety

Эминем по‑прежнему остается одним из самых успешных и искусных рэперов, но в слишком длинном, неровном и непоследовательном Revival чувство бита и вкус к лирике подводят его. Альбом, состоящий из лишенных харизмы коллабораций, наигранных аранжировок и полдюжины попыток переписать хит 2010-х Love the Way You Lie, получился беспорядочным и изнуряющим. Это досадно, потому что Эминему по‑прежнему есть, что сказать, но даже его свежеобретенная политическая осознанность не может сдержать некоторые его худшие порывы.

The Pitchfork

Около 6000 лет назад Эминем звучал по‑настоящему весело: «Я интересный! Лучшее, что вы видели после рестлинга», — декларировал он (в песне Without Me. — Esquire). Сегодня же Маршал Мэтерс — угрюмый, высокомерный и серьезный до побелевших костяшек, будто он собирается заглянуть в черную дыру — кажется, и сам чувствует, что больше не интересен.

Vulture

Revival — это не самоуничижительный альбом повзрослевшего рэпера, на что намекает открывающий трек Walk on Water, и не политическая диатриба, которую ожидаешь после уроков американской истории в песне Untouchable. Он заигрывает и с тем, и с другим, но тонет в потоке странной игры слов и детского юмора. Revival страдает тем же недугом, что и The Storm (дисс на Дональда Трампа, записанный Эминемом за несколько месяцев до релиза альбома. — Esquire). Владение Эминемом внутренней рифмой подавляет, и альбом в итоге задыхается. Он так стремится к словесным эскападам, что забывает убедиться, что текст получается таким же четким, как внутренняя рифма.

Financial Times

Треки на Revival звучат так, будто бы разбухли от слов — как питон, пытающийся переварить словарь. Длинные стихи чередуются с припевами, которые поют приглашенные звезды, предсказуемый ход. Рэп Эминема динамичен, он меняет тембр и темп, но песням недостает энергетики.

Rolling Stone

77-минутный Revival сложен в прослушивании, с его балладами, записанными с такими гостями как Эд Ширан и X Ambassadors. River (совместный трек Эдом Шираном), Tragic Endings (совместно с Skylar Grey) и Need Me (c Pink) — это самоуничижительные истории об отношениях «на пороховой бочке», каждая из которых звучит как попытка воссоздать величие таких хитов как Love the Way You Lie и The Monster. В песне In Your Head, в которой мы слышим сэмпл из Cranberries, Эминем просит прощения у дочери за то, что вогнал ее в историю с испорченным персонажем Слимом Шейди. Эти исповедальные треки доказывают, что настоящий Маршал Мэтерс все еще может вовлечь нас в свои экспрессивные драмы.