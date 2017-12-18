Возможно, самая большая проблема Revival, как и большинства последних записей Эминема, — это попытка интеллектуала в свои сорок с лишним лет эволюционировать, при этом оставаясь верным требованиям своей ключевой аудитории безразличных мужчин, которую он делит с Трампом (и знает об этом). Слушая Эминема, который пытается найти квадратуру круга, хочется делать один фейспалм за другим (на обложке Revival изображен Эминем с фейспалмом на фоне американского флага. — Esquire).
Эминем по‑прежнему остается одним из самых успешных и искусных рэперов, но в слишком длинном, неровном и непоследовательном Revival чувство бита и вкус к лирике подводят его. Альбом, состоящий из лишенных харизмы коллабораций, наигранных аранжировок и полдюжины попыток переписать хит 2010-х Love the Way You Lie, получился беспорядочным и изнуряющим. Это досадно, потому что Эминему по‑прежнему есть, что сказать, но даже его свежеобретенная политическая осознанность не может сдержать некоторые его худшие порывы.
Около 6000 лет назад Эминем звучал по‑настоящему весело: «Я интересный! Лучшее, что вы видели после рестлинга», — декларировал он (в песне Without Me. — Esquire). Сегодня же Маршал Мэтерс — угрюмый, высокомерный и серьезный до побелевших костяшек, будто он собирается заглянуть в черную дыру — кажется, и сам чувствует, что больше не интересен.
Revival — это не самоуничижительный альбом повзрослевшего рэпера, на что намекает открывающий трек Walk on Water, и не политическая диатриба, которую ожидаешь после уроков американской истории в песне Untouchable. Он заигрывает и с тем, и с другим, но тонет в потоке странной игры слов и детского юмора. Revival страдает тем же недугом, что и The Storm (дисс на Дональда Трампа, записанный Эминемом за несколько месяцев до релиза альбома. — Esquire). Владение Эминемом внутренней рифмой подавляет, и альбом в итоге задыхается. Он так стремится к словесным эскападам, что забывает убедиться, что текст получается таким же четким, как внутренняя рифма.
Треки на Revival звучат так, будто бы разбухли от слов — как питон, пытающийся переварить словарь. Длинные стихи чередуются с припевами, которые поют приглашенные звезды, предсказуемый ход. Рэп Эминема динамичен, он меняет тембр и темп, но песням недостает энергетики.
77-минутный Revival сложен в прослушивании, с его балладами, записанными с такими гостями как Эд Ширан и X Ambassadors. River (совместный трек Эдом Шираном), Tragic Endings (совместно с Skylar Grey) и Need Me (c Pink) — это самоуничижительные истории об отношениях «на пороховой бочке», каждая из которых звучит как попытка воссоздать величие таких хитов как Love the Way You Lie и The Monster. В песне In Your Head, в которой мы слышим сэмпл из Cranberries, Эминем просит прощения у дочери за то, что вогнал ее в историю с испорченным персонажем Слимом Шейди. Эти исповедальные треки доказывают, что настоящий Маршал Мэтерс все еще может вовлечь нас в свои экспрессивные драмы.