Активисты группировки Casa Pound, Рим, 2009 год
Активисты Casa Pound на демонстрации против иммиграции, Рим, 2006 год
Марш-бросок на ежегодное собрание «Летний университет», Терминилло, 2005 год
Активисты Casa Pound ожидают приказов. Ежегодное собрание «Летний университет», Терминилло, 2005 год
Встреча группировок. Ежегодное собрание «Летний университет», Терминилло, 2005 год
Схватка представителей разных группировок. Ежегодное собрание «Летний университет», Терминилло, 2005 год
Вечерний смотр. Ежегодное собрание «Летний университет», Терминилло, 2005 год
Захваченное строение в районе Боччеа, Рим, 2006 год
Встреча активистов Casa Pound в захваченном доме Area 19, Рим, 2009 год
Демонстрация в поддержку бывшего члена террористической организации NAR Луиджи Кьявардини, осужденного за организацию в 1980 году теракта на железнодорожном вокзале в Болонье, в результате которого погибли 85 человек. Рим, 2005 год
Расклейка объявлений, Рим, 2005 год
Демонстрация в поддержку бывшего члена террористической организации NAR Луиджи Кьявардини, осужденного за организацию в 1980 году теракта на железнодорожном вокзале в Болонье, в результате которого погибли 85 человек. Рим, 2005 год
Демонстрация в городе Лечче, 2006 год
Нико, Джованни, Олин и Паоло в мотеле во время европейского тура рок-группы Zeta Zero Alfa. Штутгарт (Германия), 2007 год
Концерт рок-группы SPQR, Витербо, 2007 год
Фабрицио, солист группы SPQR на концерте в городе Витербо, 2007 год
Коллега из Германии на европейском слете «Возвращение в Камелот», Витторио-Венето, 2006 год
Концерт группы Zeta Zero Alfa, Латина, 2007 год
Общеевропейский слет «Возвращение в Камелот», Витторио-Венето, 2006 год
Немецкий неонацист на европейском слете «Возвращение в Камелот», Витторио-Венето, 2006 год
Немецкий нео-нацист на европейском слете «Возвращение в Камелот», Витторио-Венето, 2006 год
Давиде, «Череп» и другие активисты в бассейне, Латина, 2007 год
После поминовения павших товарищей, Витторио-Венето, 2007 год
Спортивные игры на ежегодном собрании «Летний университет», Терминилло, 2006 год
Оборона захваченного тоннеля, Рим, 2006 год
Карнавал, Витербо, 2007 год
Карнавал, Витербо, 2007 год
Манекен, используемый в качестве мишени. Ежегодное собрание «Летний университет», Терминилло, 2005 год