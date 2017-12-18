Бывший шеф-редактор РБК и основатель The Bell Елизавета Осетинская представила свой новый проект «Русские норм». На
«Мы сами себе навязали стереотип: за границей нас никто не ждет, а русские, в лучшем случае, — магнаты с сомнительным прошлым, сорящие деньгами. На самом деле русские покоряют мир, работают в самых передовых компаниях, придумывают крутые технологические продукты, строят миллиардные бизнесы», —
Первый гость проекта — руководитель направления виртуальной реальности Google Андрей Дороничев. Он рассказывает том, сколько русских в Google, о виртуальной реальности, работе над мобильным YouTube и у кого стоит учиться.
В следующих выпусках — интервью с основателем венчурного фонда GVA Capital и Hack Temple Павлом Черкашиным, сооснователем сервиса Evernote Филом Либиным и экс-владельцем «Связного» Максимом Ноготковым.