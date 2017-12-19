Актриса Роуз Макгоуэн, которая одна из первых заговорила о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, обвинила Мерил Стрип в замалчивании ситуации и лицемерии. Макгоуэн возмутилась, что Мэрил Стрип решила присоединиться к акции протеста против домогательств на «Золотом глобусе». «Такие актрисы, как Мерил Стрип, которые с радостью работали на чудовищную свинью, собираются прийти на «Золотой глобус» в черном в знак молчаливого протеста. Ваше молчание и есть проблема», — приводит Deadline слова Роуз.

После этого оскароносная актриса решила подробно высказаться на проблемную тему, опубликовав на сайте The Huffington Post письмо с ответом на обвинения Макгоуэн.

«Очень больно слышать обвинения от Роуз Макгоуэн в новостных заголовках. Но я хочу, чтобы она знала, что я не знала о преступлениях Вайнштейна. Ни в 90-х, когда он сделал это с ней, ни спустя десятилетия, когда он продолжал нападать на других. Я молчала неумышленно. Я не знала. Я не отношусь к тем, кто молча поощряет изнасилование. Я не знала. Я не люблю, когда молодые женщины подвергаются домогательствам. Я не знала, что все это происходило. Я не знаю, где живет Харви, и он никогда не был у меня дома. Он никогда не приглашал меня к себе в номер», — пишет Стрип.

Актриса пояснила, что далеко не все, кто работал с Вайнштейном, были в курсе ситуации: «Мы не знали, что он и его помощники покупали молчание этих женщин», — подчеркнула она. По словам Мэрил, Вайнштейн действительно нуждался в ней, потому что их сотрудничество помогало продюсеру поддерживать определенный авторитет, что вызывало доверие у молодых актрис. Именно поэтому он не допускал, чтобы Стрип узнала всю правду о нем.

«Мне искренне жаль, что она (Роуз Макгоуэн. — Esquire) видит во мне противника, ведь мы обе, вместе с другими женщинами, пытаемся противостоять одному заклятому врагу: статус-кво, которое так сильно хочет вернуться в ужасные старые времена, когда женщин использовали, оскорбляли и не давали права голоса, на самых верхах индустрии. Вот где концентрируется замалчивание улик. Эти номера нужно продезинфицировать и адаптировать, прежде чем что-то начнет меняться», — заявила актриса.

Мэрил Стрип также сообщила о попытках связаться с Макгоуэн, чтобы обсудить проблему и выразить ей свое уважение.