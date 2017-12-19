Sasha RTS

Хайп — целенаправленно созданная шумиха

Любимое слово завсегдатаев телешоу «пиар» в этом году приобрело солидность и надело строгий костюм пресс-секретаря. Новым паролем любителей дешевой популярности стал «хайп». Такое же короткое и легкое, оно имеет похожий смысл — хайпить или хайпануть значит набивать себе цену на пустом месте.

Особенно часто в дешевом хайпе обвиняют звезд Youtube — например, Николая Соболева, прославившегося резкими суждениями о деле Дианы Шурыгиной, комика Юрия Хованского, ругавшего покойного Задорнова, или авторов канала «Немагия», попавших в историю с Тиньковым.

Эталоном же «хайпожорства» (высшей стадии хайпа) можно считать отечественных звезд старой формации, которых мы скоро увидим в полном составе на новогодних телевечерах. В среде рэп-культуры даже появилось движение «Антихайп» во главе с Вячеславом Машновым (Гнойный), которое нападало на любое проявление «попсы».

После победы Гнойного на рэп-батле с Оксимироном, приставка «анти» пошатнулась и отвалилась. Гнойный не только был замечен в компании ранее ненавистных ему селебрити, но даже начал сниматься в одной программе с Филиппом Киркоровым — так называемым королем русского попа.

Эщкере — слово-паразит

Миллионы поклонников рэп-исполнителя Face скандируют вслед за кумиром девиз на непонятном языке. Смысла у него не больше, чем у любимой присказки Гнойного «антихайп», но когда-то он был. Как признался Face в интервью Юрию Дудю, слово он сп*****(позаимствовал) у иностранных коллег — так боевой клич чикагских гангста-рэперов lets get it превратился в фирменное слово новой молодежной звезды из Уфы.

Рэп-баттл — взаимные оскорбления двух рэп-исполнителей в стихотворной форме до победного конца

Из наезда в искусство — так можно описать эволюцию русского баттл-рэпа. Смесь спорта, музыки, блатных споров и интеллектуальной дуэли в этом году окончательно превратилась из субкультуры в массовое увлечение.

Сначала Машнов-Гнойный, по мнению судей, выиграл на самой популярной баттл-площадке Versus у Оксимирона, чья популярность из года в год только растет. Затем Оксимирон отправился в международный поход и провел яростную словесную дуэль с американцем Дизастером. Каждая из этих схваток набрала десятки миллионов просмотров.

Теперь фанатам поливания друг друга отборными словесными помоями приходится учить целый словарь новых слов. Панч — центральная фраза в стихах, которая должна обидеть противника. Боди баг — настолько удачное оскорбление, что противника надо фигурально уносить с «поле боя» в мешке для трупов. Рил ток — похвальба сопернику, когда он сказал «по масти», то есть попал в точку.

Донат — добровольное пожертвование

В этом году русские ютуберы догнали мировые тренды и стали прилично зарабатывать. Помимо рекламы, главный заработок видео-блогера — это деньги зрителей. Традиция пошла со стримов компьютерных игр, когда талантливые игроки создавали онлайн-шоу для своих подписчиков, а те в ответ «донатили», благодарили небольшими суммами денег гладиаторов виртуальных боев.

Сейчас собирать деньги во время стрима — прямого эфира — стало обычным делом. Иногда собирают на благотворительность или серьезное дело, но чаще, как говорит Хованский, «на ход ноги» — тысячи людей готовы заплатить своим любимым блогерам за переданный привет, как в «Поле чудес», ответ на вопрос или просто красивые глаза.

Успешно работают «донаты» и в политике, оппозиционер Алексей Навальный собрал за один из своих эфиров рекордную сумму в 500 тысяч рублей, что еще раз доказывает — популярность в интернете хорошо монетизируется.

Sasha RTS

Биткоин — главная цифровая валюта 2017 года

Его ласково называют «биток», и продают за бешеные деньги — вчера это было $15000, сегодня $20000, завтра обещают $50000, а то и $100000. Криптовалюта, которая еще вчера была игрушкой сетевых активистов и хакеров, сегодня стала серьезным финансовым инструментом: на американских биржах появились фьючерсы на биткоин, а сам он вошел в топ-5 мировых валют по рыночной капитализации.

Несколько лет назад требовались тысячи биткоинов, чтобы купить всего одну пиццу или майку, сегодня эти байки вызывают священный ужас — обладатели 100 тысяч биткоинов, близнецы Уинклвоссы теперь официально считаются миллиардерами.

Впрочем переход цифровой валюты в реальный мир по‑прежнему не так прост — банкоматов или обменников биткоинов практически нет, а сервисов, которые их принимают гораздо меньше, чем хайпа вокруг криптовалюты.

Отдельную тень на биткоин бросают сомнения заслуженных экономистов. Миллионы людей учат новые для них слова «блокчейн», «майнинг», заводят цифровые кошельки, но сразу два лауреата Нобелевской премии по экономике назвали цифровую валюту с финансовой аферой. Сначала запретить биткоин потребовал Джозеф Стиглиц, сравнив его с надутым пузырем. Затем о возможном падении рынка сравнимом с кризисом накануне Великой депрессии предупредил Роберт Шиллер.

Спиннер — крутящаяся игрушка для успокоения нервов.

Майнить биткоин дело нервное, а уже наблюдать за его ростом — и подавно. Для снятия стресса можно принимать прописанные врачом антидепрессанты, но они вызывают зависимость. Пить тоже не выход, вредит здоровью да и ясности ума. Можно щелкать пузырьками на упаковочной пленке или гладить кота, но 2017 год прошел под знаком спиннера.

Мир на короткое время помешался на вертушке с подшипником в центре и несколькими лопастями, которая умеет только одно — быстро крутиться. Легко задевая пальцы, спиннер бешено вертится, словно маленький винт вертолета в руках подростков, бизнесменов и знаменитостей. Со спиннером видели Кендалл Дженнер, сына президента США Баррона Трампа и 83-летнюю обладательницу Оскара Джуди Денч .

Наконец, Google создал виртуальную версию игрушки — теперь его можно крутить абсолютно бесплатно и бесконечно на экране монитора, вот только зачем?

Харрасмент — сексуальные домогательства до лиц обоих полов, ими не поощряемые.

Харви Вайнштейн, Кевин Спейси, Луи Си Кей и многие другие вдохнули новую жизнь в полузабытое слово из 1990х. Тогда шла борьба с харрасментом на рабочих местах, приставаниям боссов к секретаршам и нежелательных прикосновений от коллег. В наше время ставки поднялись. Звезды эстрады и большого экрана, политики и медиа-могулы — эти люди творили историю, но погубил их банальный секс-аппетит. Обвинения у всех разные — кто-то по пьяни хватал молодых людей за причинные места, кто-то раздевался перед актрисами, заставлял делать массаж и принуждал к куннилингусу.

Дональд Трамп вместе с рядом других «старых белых мужчин» тоже оказался вовлечен в эту историю — его знаменитое признание, что женщин надо хватать за то, что «там, внизу», сильно ударило по его репутации среди прогрессивных американцев, а на обложке журнала Time его сменила новая «персона года» — шесть женщин, сильнее всего повлиявших на общественное движение против харрасмента.

Старое как мир правило — «ты мне, я тебе», оказывается, давно управляло изнаночной жизнью Голливуда. Но в 2017 году это правило дало сбой, и теперь харрасмент — это приговор. Пока не суда, но общества. Бывшие хозяева жизни укрылись от мира рехабах, где их должны исцелить от влечения к молодым и красивым, а в мире соцсетей хештег #MeToo клеймит все новые жертвы. Уже появились истории где харрасер — женщина. Лучшая подруга обвинила в изнасиловании поп-певицу Мелани Мартинес.

Kompromat — информация, которая может очернить влиятельного человека

120 лет назад иностранцы учили слово pogrom, спустя 60 лет — sputnik, еще через 30 лет — perestroyka и вот, наконец, новейшим заимствованием из русского языка в английский стал «компромат».



В России это слово обрело популярность после бессмертной фразы Александра Руцкого об 11 чемоданах компромата, собранных им на высшее руководство страны. Позже компромат превратился в название сайта многие годы публиковавшего проверенные, непроверенные и, вероятно, просто выдуманные сведения о политиках и крупных бизнесменах. В сентябре он был заблокирован «Роскомнадзором» за нарушение авторских прав и другие проступки, но сейчас снова доступен в оригинальном дизайне 1999 года.

Теперь неувядающую славу «компромата» подхватили либеральное американские медиа, смакующие любое подходящее русское слово — опять же благодаря Дональду Трампу. Возможные связи его окружения с Россией и вездесущие «русские хакеры», якобы принесшие Трампу победу на выборах, — все это kompromat, сотни тысяч раз расшаренный в соцсетях оппонентами Белого Дома. Но самая скандальная часть «русского досье» пахнет еще хуже. Ничем не подтвержденный источник утверждает, что у Кремля есть видеозапись оргии с участием будущего президента США.

Якобы Трамп в 2013 году устроил в Москве настоящий дебош с проститутками, которым было приказано мочиться на постель роскошного номера в «Ритц-Карлтон» — в ней раньше спал Барак Обама с женой. Тайком снятый «золотой дождь» с участием известного политика и бизнесмена — поистине kompromat в стиле 1990х, обретший новую жизнь в Америке 2017 года.